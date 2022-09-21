Jandarma ekiplerinin yangın bölgesinde incelemeleri sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bir kişi gözaltına alınırken, jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak bölgede arıcılık yapan 85 yaşındaki bir kişi gözaltına alınırken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri de yangının başladığı tahmin edilen bölgede olay yeri incelemesi gerçekleştirdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndn yapılan yazılı açıklamada ise “İlimiz Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Adaağzı mevkiindeki 21.09.2022 tarihinde saat 12:20 sıralarında başlayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın ile ilgili olarak, mülhakat Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle yürütülmektedir.