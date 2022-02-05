Jandarma havadan-karadan trafiği denetliyor

Jandarma trafik ekipleri özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini karadan ve havadan sürdürüyor. Denetimlerde, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi ihlalleri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesi Ortaca-Dalyan yolu üzerinde havadan helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Helikopterden güzergah üzerinde kural hatası yapan sürücüler, telsiz ile yer ekiplerine bildirildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 17 sürücüye 4 bin 152 TL trafik idari para cezası uygulandı.