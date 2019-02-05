İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma havadan-karadan trafik denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyir halindeki araçların güvenli bir şekilde seyretmesi ve karayolu trafik kanununa muhalefet eden araçlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, seyir halindeki araçların güvenli bir şekilde seyretmesi ve karayolu trafik kanununa muhalefet eden araçlar üzerinde denetimlerini sıklaştırdı.


İçişleri Bakanlığının ‘100 Günlük Eylem Planı' kapsamında trafik Güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması hedefleniyor. Sürücülerde ‘algılanan yakalanma riski duygusunun' sürekli ve üst düzeyde tutulması amacıyla ‘sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sonlama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/ park etme gibi” ihlallerin önlenmesi maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Milas-Ören yolunda havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.