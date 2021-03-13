Jandarma karadan, Sahil Güvenlik denizden uyardı

Korona virüs salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminin başladığı ve Cumartesi günleri kısıtlamanın kaldırıldığı Muğla'da vatandaşlar sahillere akın ederken, güvenlik güçleri de karadan ve denizden uyarılarını yapıyor.

Muğla'nın günübirlik tatil beldesi Menteşe'nin Akbük,Turnalı, Ula'nın Akyaka mahallelerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yerkesik Karakol ekipleri Akbük sahilinde Cumartesi gününü sahil kenarında geçirmek isteyen vatandaşları mesafe ve maske konusunda uyardı.

Sahil Güvenlik ekipleri de botlarla denizden vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyarırken, uygulamanın bundan sonraki dönemde de devam edeceği açıklandı.