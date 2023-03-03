Jandarma öğrencilere kask eğitimi verdi

Muğla'nın Marmaris İlçesi Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ‘Hayatı kafana tak güvenli yaşamaya bak ‘ konulu kask kullanımını arttırmaya yönelik projeler dahilinde kırsal mahallelerde öğrenciler ile bir araya geldi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri bugün 13.00-16.00 saatleri arasında Bozburun Mahallesi'ne bağlı Orhaniye Kızkumu mevkiinde Orhaniye İnci Narin ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerine ‘Hayatı Kafana Tak Güvenli Yaşamaya Bak' konulu eğitimler verdi. Okul öğretmenleri tarafından hazırlanan ve öğrencilerinin kask kullanımının öneminin anlatıldığı etkinlikte Jandarma ekipleri öğrencilere motosiklet ve bisiklet sürücüleri için kask ve koruyucu tertibat kullanımı ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirilme yaptı.

Etkinlik sonunda öğrenciler Jandarma ekipleri ile birlikte okullarının önünden geçen motorları durdurup kendi tasarladıkları yapışkan çıkartmaları kask ve Motosikletlerin görünür yerlerine yapıştırıp motor sürücülerine kask taktıkları için teşekkür ederek konu ile ilgili broşürler dağıttı.