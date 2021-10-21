Jandarma trafiği havadan denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdürüyor.

Milas-Ören yolunda helikopter destekli gerçekleştirilen trafik denetiminde 3 sürücüye geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 4 sürücüye yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek ihlali nedeniyle 7 sürücüye toplam Bin 518 TL cezai işlem uygulandı.