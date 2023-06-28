Jandarma trafik ekipleri hatalı parklara geçit vermiyor

Kurban Bayramı sebebi ile turizm bölgelerindeki tatilci yoğunluğu Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde de trafikte tıkanmalara sebep oldu. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize trafik ekipleri turistik mahallelerde, hatalı park eden araçları çekici yardımı ile otoparka çektirip idari para cezası yazdı.

Yaz tatili ve Kurban Bayramı tatili ile Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Turistik mahallelerde denize girmek için araçlarını yanlış yerlere park ederek trafiğin aksamasına sebep olan araç sahipleri jandarma trafik ekipleri tarafından önce uyarılıyor. Sahiplerine ulaşılamayan araçlara ise idari para cezası kesilerek Marmaris yediemin otoparkına çekiliyor.

23 Haziran Cuma günü mesai bitimi başlayan 9 günlük resmi tatillerini Marmaris ilçe merkezi ve mahallelerinde geçirmek isteyenlere trafik ekipleri; sürücülerin kurallara uymaları, hem kendi hem de diğer sürücülerin can güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.