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Jandarma trafikten Dalyan yoluna havadan takip

Turizm sezonunda trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde Jandarma Trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan helikopter ile denetimlerini sürdürüyor.


Sürücülerin yakalanma riski duygusunu sürekli üst seviyede tutulması amacıyla gerçekleştirilen havadan ve karadan trafik denetimleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından sorumluluk bölgesi olana ve trafiğin yoğun olduğu Ortaca Dalyan yolunda havadan helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirildi.


Sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme ve hatalı solama gibi kuralları ihlal eden sürücülere ekipler tarafından ceza uygulandı.

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