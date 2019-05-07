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Jandarma ve Emniyet'ten ortak uygulama

Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri il genelinde ortak uygulamalar gerçekleştirdi.


Menteşe'de gerçekleştirilen jandarma ve emniyet trafik ekiplerinin uygulamasında yaya geçişlerinde uygulama gerçekleştirildi. Özellikle öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamada, sürücülere yaya geçişlerinin önemini belirten broşürler dağıtıldı.


Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri Bayır Ortaokulu önünde gerçekleştirdikleri uygulamada, öğrencileri güvenli bir şekilde yaya öncelikli yoldan karşıya geçirirken, araç sürücülerine de yaya öncelikli yol hakkında bilgilendirdi. Öğrencilere de broşür dağıtan Jandarma ve Emniyet trafik ekipleri yayaların öncelik hakkını dikkat çekti.


Menteşe'de ikinci uygulama noktası ise Gazi Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirildi. Öğle tatili için okuldan çıkan öğrenciler trafik ışık ve işaretinin olmadığı yaya geçiş noktasında öğrenciler güvenli bir şekilde yolun karşısına geçişi sağlanırken, sürücülere de broşür dağıtıldı.

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