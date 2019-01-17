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Jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda 3 cezaevi firarisi yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi jandarma ve polisin ortak operasyonu ile saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi jandarma ve polisin ortak operasyonu ile saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Seydikemer İlçe Jandarma, Seki Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelendikleri otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 3 kişinin Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de bir eve girdi. Jandarma ekipleri, polisten destek istek istedi. Resmi ve sivil ekipler tarafından evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan Seki Jandarma Karakol Komutanlığı ve Fethiye Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin evden çıkmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen evdekilerin dışarı çıkmaması üzerine ekipler kapıyı kırarak eve girdi.


Evde gözaltına alınan Sadettin U. ile Mustafa F'nin 5'er suçtan aranması olduğu ve cezaevi firarisi oldukları tespit edildi. Osman D'nin ise 10 ayrı suçtan aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.


Öte yandan Osman D'nin Seydikemer ilçesinde işlenen faili meçhul cinayetlerin de şüphelisi olduğu öğrenildi.

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