Jandarmadan 25 Kasım etkinlikleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” çerçevesinde bir dizi farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca, Bodrum Kalesi ve jandarma personel lojmanı turuncu ışıkla aydınlatıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'nin girişimleri ile 9'u Bodrum merkezde olmak üzere ilçedeki farklı mahallelerdeki 24 noktada “Kadına El Kalkamaz” ve “Kadın Destek Uygulaması(KADES)” afişleri yayınlandı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Jandarma Trafik Takım Komutanlığı ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü görevlileri Gündoğan'da kadın yolcu ve şoförlere karanfil hediye etti, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Mumcular bölgesindeki kahvehanelerde de “Kadına El Kalkamaz” sloganı çerçevesinde “6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanun” hakkında bilgilendirme yapıldı, broşür ve karanfil dağıtıldı.

Ayrıca İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanının dış cephesi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin rengi olan turuncu renk ışıkla ışıklandırıldı. Bodrum Kalesi'nin bir kısmı da bu çerçevede turuncu renk ışıkla ışıklandırıldığı görüldü.