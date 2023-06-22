Jandarmadan 6 ilçede uyuşturucu operasyonu

Yapılan operasyonlarda, 15 gram eroin, 486 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 417 gram kubar esrar, 24 gram toz esrar, 49 gram. metamfetamin, 15 gram bonzai, 47 gram skunk, Bin 624 adet sentetik hap, 50 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.