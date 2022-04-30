Jandarma'dan bayram öncesi helikopterli denetim

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bayram tedbirleri çerçevesinde vatandaşların trafikte güvenli seyahat edebilmeleri için Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 56 Jandarma Trafik Timi, 132 personel ve ayrıca Trafik görevlerine takviye olarak 157 personel görevlendirdi. Bayram tatili süresince helikopter ve Drone ile havadan, karadan da yer ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilecek.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanlarından olan ve yoğun trafik akışının yaşanması beklenen Marmaris-Bozburun yolunda havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimde, 5 araç sürücüsüne geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekten 2 bin 135 TL, yerleşim birimi dışında karayolu üzerinde duran ve park eden 2 sürücüye de 392 TL olmak üzere toplam 2 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri Bayram süresince trafik akışının yoğunluk yaşanması beklenen Fethiye, Marmaris ve Bodrum gibi turistik ilçelerdeki sorumluluk bölgelerinde denetimlerini hem havadan, hem de karadan sürdürecek.