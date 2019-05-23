İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan Bodrum'da helikopterli trafik denetimi

Yaz sezonu öncesi trafik denetimlerini arttıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, karadan ve havadan denetimlerini sıklaştırdı.


Jandarma Sorumluluk bölgesi Bodrum Akyarlar-Turgutreis yolunda havadan ve karadan uygulama gerçekleştiren Jandarma trafik ekipleri, sağ şerit bekleme, ağır tonajlı araçların şerit ihlali, hatalı solama, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme gibi ihlalleri denetledi.


Havadan helikopter ile yapılan denetimlerde belirlenen kuralları ihlal eden sürücüler yer trafik ekiplerine bildirildi. Denetimlerde 3 sürücüye ceza uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.