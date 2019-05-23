Jandarma'dan Bodrum'da helikopterli trafik denetimi

Jandarma Sorumluluk bölgesi Bodrum Akyarlar-Turgutreis yolunda havadan ve karadan uygulama gerçekleştiren Jandarma trafik ekipleri, sağ şerit bekleme, ağır tonajlı araçların şerit ihlali, hatalı solama, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme gibi ihlalleri denetledi.

Havadan helikopter ile yapılan denetimlerde belirlenen kuralları ihlal eden sürücüler yer trafik ekiplerine bildirildi. Denetimlerde 3 sürücüye ceza uygulandı.