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Jandarmadan ceza yerine kask

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye etti.


Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Kaskımla Güvendeyim Projesi" kapsamında Dalyan Mahallesi'nde durdurdukları kasksız motosiklet sürücülerine kask hediye etti.


Proje kapsamında ekipler, kontrol noktası oluşturdu ve yoldan geçen kasksız motosiklet sürücülerini durdurdu.


Kısa süreli heyecan yaşayan sürücülere uygulamanın eğitim projesi kapsamında yapıldığını açıklayan jandarma ekipleri, kasksız motosiklet kullanılmaması uyarısını yineledi.


Jandarma, kaskın olası kazalarda darbeyi en aza indirerek hayat kurtarabileceğini, trafikte motosikletle seyir halindeyken kask takmanın zorunlu olduğunu sürücülere hatırlattı.


Sürücülerse uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


İlçede yüzden fazla motosiklet sürücüsüne bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim projesi kapsamında uygulamaların devam edeceği bildirildi.

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