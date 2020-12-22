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Jandarmadan EBA üzerinde öğrencilere trafik eğitimi

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri öğrencilere yönelik EBA sistemi üzerinden trafik eğitimi verdi.


Trafik timleri tarafından Muğla'nın Menteşe İlçesi Bayır Ortaokulunda 110 öğrenciye ‘Sürücü, yolcu ve yayaların uyması gereken trafik kuralları, trafik kazalarının önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar' konularında EBA eğitim sistemi üzerinden eğitim verdi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerinin öğrencilere yönelik eğitimlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı.

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