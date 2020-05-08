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Jandarmadan görüntülü Trafik Haftası mesajı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla videolu uyarıda bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla videolu uyarıda bulundu.


Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları uygulamaların yer aldığı video hazırladı. Görüntünün sonunda “Trafik sevgi, saygı ve hoşgörü ile güzeldir. Unutmayın bu yollarda hep birlikteyiz” mesajı yer aldı.


Drone ile kaydedilen tarihi ve turistik bölgelerinin de yer aldığı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşların beğenisini topladı.

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