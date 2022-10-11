Jandarmadan ‘Güven ve Huzur' uygulaması

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ‘Aranan şahıs ve çalıntı araçlara yönelik huzur güven uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamaya 447 Jandarma personeli katıldı. Uygulamada, 10 bin 440 şahıs sorgulanırken, 2 bin 515 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken, haklarında adli işlem başlatılmış, 3 araç trafikten men edildi. 15 araç hakkında cezai işlem uyguladı.