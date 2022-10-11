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Jandarmadan ‘Güven ve Huzur' uygulaması

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ‘Aranan şahıs ve çalıntı araçlara yönelik huzur güven uygulaması’ gerçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ‘Aranan şahıs ve çalıntı araçlara yönelik huzur güven uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamaya 447 Jandarma personeli katıldı. Uygulamada, 10 bin 440 şahıs sorgulanırken, 2 bin 515 araç kontrol edildi.


Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken, haklarında adli işlem başlatılmış, 3 araç trafikten men edildi. 15 araç hakkında cezai işlem uyguladı.

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