İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarmadan hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun hafriyat kamyonu trafiğinin olduğu kuzey mahallelerde, jandarma ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Taşıma standartlarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.



Bodrum'un Gölköy, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde yoğun inşaat ve hafriyat faaliyetleri yürütülürken jandarma ekipleri de bölgedeki denetimlerini arttırdı. Yollarda yük taşıyan araçlara yönelik tonaj uygulaması yapan Bodrum İlçe Jandarma Trafik Tim komutanlığı ekipleri, taşıma standartlarına uymayan sürücü ve araç sahiplerine cezai işlem uyguluyor. Jandarma ekiplerince bölgede denetimlerin arttırılarak devam ettirileceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.