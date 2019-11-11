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Jandarma'dan helikopterli trafik denetimi

Muğla’da sorumluluk alanlarında havadan helikopter ile trafik denetimlerini sürdüren Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri, Milas-Ören arasında denetim yaptı.

Muğla'da sorumluluk alanlarında havadan helikopter ile trafik denetimlerini sürdüren Muğla İl Jandarma Trafik ekipleri, Milas-Ören arasında denetim yaptı.


Sürücülerin yakalanma riskini her zaman üst seviyede tutmak amacıyla sık aralıklara Jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen helikopter ile trafik denetimi kapsamında Milas-Ören Mahallesi arasında gerçekleştirilen helikopterli trafik denetiminde yol güzergahının sağ şeridinde ve bankette uygunsuz bekleme, ağır vasıta araçların uygunsuz şerit değiştirmesi, hatalı sollama ve zorunlu haller dışında karayolu üzerinde park etme gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai müeyyide uygulandı.


Gerçekleştirilen helikopterli denetim sonrası 4 araca değişik trafik ihlalleri nedeniyle 813 TL ceza kesildi.

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