Jandarma'dan insan tacirlerine operasyon: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan insan kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amaçlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda 10 şüpheli Muğla, İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda göz altına alınarak Marmaris'e getirildi. İzmir'de S.T ,H.A, İstanbul'da M.F.İ, J.K, B.A ve Marmaris'te ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla M.B, K.Ç, S.M, O.B, K.A olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.