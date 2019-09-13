İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan insan ticareti ve fuhuş operasyonu

Muğla’nın Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Muğla'nın Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göne, Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Ula ilçelerinde insan ticareti ve fuhuş olaylarına adı karışan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar sonrası ilgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası Muğla'nın Marmaris, Ula, İstanbul, Antalya ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, dizüstü bilgisayarlar, tablet, harici hard disk, pasaport, tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 640 TL para ele geçirildi.


Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilirken, 11'i ifadeleri alınarak, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalanan bir yabancı uyruklu kadın ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.