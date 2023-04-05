Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda el yapımı alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan H.G. isimli şahsın aynı mahallede faaliyet gösteren bir işletmeye el yapımı kaçak alkol sattığı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde, aracında ve işletmede arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 30 litre el yapımı rakı, 33 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin devem ettiği öğrenildi.