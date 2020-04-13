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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu; 5 gözaltı

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak kazı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi suçüstü yakalandı.


Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı Ekipleri tarafından yürütülen devriye görevi sırasında Ağaderesi mevkiinde şüpheli bir araç ve şahıslar görüldü.


Şahısları takibe alan jandarma ekipleri kaçak kazı yaptıkları sırada H. S., K. G., M. A., E. Ü. ve Y. İ.'yi suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte kazıda kullandıkları kazma, kürek, dedektör ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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