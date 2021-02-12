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Jandarmadan kaçamadı

Hakkında ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçlarından kesinleşmiş hükmü bulunan şüpheli Marmaris’te jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında ‘Tasarlayarak öldürme' ve ‘Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından kesinleşmiş hükmü bulunan şüpheli Marmaris'te jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ma bağlı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve KOM Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.Ö. isimli şüphelinin Marmaris Orhaniye Mahallesinde oturduğu bilgisine ulaşıldı.


İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından ‘Tasarlayarak öldürme' ve İstanbul Ağır Ceza Masasınca ‘Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından kesinleşmiş hükümleri bulunan M.Ö. isimli şüpheli yapılan operasyon ile yakalandı. M.Ö. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

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