Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Köyceğiz'de Halk Eğitim merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelen jandarma ekipleri, Köyceğiz semt pazarında da vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilerin yer aldığı el broşürleri dağıttı.

Jandarma ekiplerinin bu çalışmaları yıl içinde de vatandaşların bilgilenmesine yönelik sürdüreceği açıklandı.