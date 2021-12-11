İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan kask denetimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği motosikletlere yönelik denetimde Bin 526 motosikleti denetledi.


Motosikletlere yönelik Türkiye Huzur ve Güven uygulaması kapsamında Bin 526 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde 14 motosiklet trafikten men edilirken, 23 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 11 sürücüye belgesiz motosiklet kullanmaktan işlem yapıldı.


Denetimlerde 61 sürücüye ise toplam 50 bin 184 lire idari para cezası uygulanırken, 3 bin 925 kişinin sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan araması bulunan 9 şahıs yakalandı.

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