Jandarma'dan köy evine umar baskını

Evde yapılan aramada M.K. isimli şahıs tarafından evinde yer temin edilerek kumar oynattığı, evin ön balkon kısmında 7 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili M.K. isimli şahıs hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. 7 şahsa kumar oynamaktan 9 bin 352 TL ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 600 TL olmak üzere toplam 21 bin 952 TL idari yaptırım uygulandı.