Jandarma'dan Marmaris'te trafik havadan denetimi

Jandarma sorumluluk bölgelerinden Marmaris Hisarönü-Bozburun yolunda helikopter destekli denetim gerçekleştiren Jandarma trafik timleri, denetimde sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı solama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında durma veya park etme gibi ihlallerin önlenmesine yönelik denetimler yapıldı.

Denetimler sonunda geçmenin yasak olduğu bölgelerde önündeki araçları geçen, karayolu üzerinde hatalı park gibi trafik ihlali gerçekleştiren sürücülere cezai müeyyide uygulandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetimlerin bundan sonraki süreçte de aralıksız olarak devam edeceği açıklanırken, vatandaşların ve sürücülerin trafik kural ve işaretlerine uymaları istendi.