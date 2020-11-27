Jandarmadan ‘Maske ile hayatta kal' projesi

Kavaklıdere İlçesi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi için, alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması, vatandaşlara toplumsal farkındalık oluşturarak hastalığın yayılma hızının yavaşlatılması, ölüm oranlarının en aza indirilmesi amacıyla ‘Maske ile hayatta kal' projesi başlatıldı.

Kavaklıdere Kaymakamlığı'nın oluru ile başlatılan proje süresince Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timleri marifeti ile Kavaklıdere ilçesi ve mahallelerinde ‘Maske ile hayatta kal” yazılı 3 bin adet maske temin edildi. Temin edilen maskeler yol kontrollerinde, parklarda, bahçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarda, pazarlarda, camilerde vb. yerlerde vatandaşlarımıza dağıtılarak halkımızın korona virüse karşı daha sıkı tedbir alması sağlanacak.