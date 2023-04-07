Jandarmadan Milas kent merkezinde uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Milas Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Milas İlçesi Hacıabti Mahallesinde ikamet eden B.T. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, bir miktar kenevir tohumu, 453 adet çeşitli markalarda sentetik hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet özel yapım bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonu ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı