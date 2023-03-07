Jandarmadan Milas'ta ‘Suç örgütü' operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütü kurmak suçlaması ile 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç ay süren istihbari çalışmalar neticesinde, suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması maksadıyla Milas ilçesinde 10 ayrı adreste 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda kubar esrar ve metamfetamin, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet sentetik hap, 7 adet cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.