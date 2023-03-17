Jandarmadan Milas'ta tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi eser satışı yaptıkları belirlenen iki kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda S.S. ve C.M.H. isimli şahısların Milas İlçesinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin satışını yaptıkları bilgisi alındı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satacağı esnada suçüstü yakalandılar.

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 5 adet antik roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bronş takı ve 2 adet antik roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.