Jandarmadan miniklere trafik eğitimi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Fethiye Yanıklar İlkokulunda ve Yatağan Madenler ilkokulunda eğitim öğretim gören 77 anaokulu, 425 ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 502 öğrencimize Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verildi. Ekipler öğrencilere boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.