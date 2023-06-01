İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan Muğla genelinde uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Fethiye-Ölüdeniz ve Marmaris-Hatipirimi Mahallelerinde düzenlenen operasyonlar ile Bodrum-Güvercinlik ve Yatağan-Çırpıovası yol kontrol noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramada 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.


Yapılan operasyon ve aramalarda, 3 kök kenevir bitkisi, 55 gram kokain, 7 gram kubar esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

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