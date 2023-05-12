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Jandarmadan Muğla ve Denizli'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini Muğla ve Denizli’deki masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini Muğla ve Denizli'deki masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığınca fuhuşla mücadele çerçevesinde 4 ay süren çalışmalar neticesinde Ortaca İlçesi ve Denizli ilinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.


Yapılan operasyonda, 12 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 735 TL nakit para, yazar kasa cihazı, diz üstü bilgisayar, tablet, 3 adet video kayıt cihazı, 9 adet hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyaller ele geçirildi.


Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.

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