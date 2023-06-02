Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Trafikte öğrencilerin daha görünür olması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü himayelerinde, Muğla Ar-Ge ekibi ile Menteşe Dumlupınar İlkokulu iş birliğinde “Trafikte Parlayan Yıldızlar” projesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde; Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile okul bahçesinde oluşturulan parkurlarda, öğrencilere Trafik Kuralları uygulamalı olarak öğretilirken, öğrencilerin okul çantalarına takılan reflektörlü bantlar ile trafikte daha görünür olmaları sağlandı.