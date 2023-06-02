İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Muğla il Jandarma komutanlığı ekipleri öğrencilere trafik eğitimi vermeye devam ediyor.



Trafikte öğrencilerin daha görünür olması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü himayelerinde, Muğla Ar-Ge ekibi ile Menteşe Dumlupınar İlkokulu iş birliğinde “Trafikte Parlayan Yıldızlar” projesi etkinlikleri gerçekleştirildi.



Proje çerçevesinde; Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile okul bahçesinde oluşturulan parkurlarda, öğrencilere Trafik Kuralları uygulamalı olarak öğretilirken, öğrencilerin okul çantalarına takılan reflektörlü bantlar ile trafikte daha görünür olmaları sağlandı.

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