Jandarmadan sahte içki evlerine operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Yatağan'ın Bozarmut ve Madenler kırsal mahallelerinde sahte içki üretimi yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, Yatağan İlçesine bağlı Bozarmut ve Madenler Mahallelerinde 4 ayrı şahsın evinde kaçak içki imal ettiği ve sattığı duyumu aldı. Alınan duyum üzerine; Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, şahıslara ait evlerde adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada; 470 litre el yapımı şarap, 5 litre viski,4 litre rakı, bir litre votka, anason ve av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olay ile ilgili dört şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığ açıklandı.