Jandarma'dan sahte içki operasyonu

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Karakol ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda Boğaziçi Mahallesinde ikamet eden C.B. isimli şahsın evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi alındı.

Milas Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı sonrası şüpheli C.B.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada15 litre sahte rakı, 11 litre viski, 2 bidon ve 1 şişe içerisinde 15 litre etil alkol, 70 cc şişeler içerisinde 4 şişe likör, 100 cc şişe içerisinde 14 litre el yapımı şarap, 11 adet enjektör, 1 adet ölçü kabı, 2 kutu üzüm çekirdeği yağı ele geçirildi.

Şüphelisi C.B. hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.