İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan Sakin Kent'e uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ula’nın Akyaka Mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satın aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ula'nın Akyaka Mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satın aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.


Dosya savcısından alınan arama kararı sonrası üç ayrı noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 75 gram Skunk maddesi, 3 gram metamfetamin ve 1 gram da kokain maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri uyuşturucu madde bağlantılı olduğu tahmin edilen bir miktar paraya da el koydu.


3 ayrı olayda gözaltına alınan şüpheliler B.E.G., İ.İ.D, Y.K ve B.T. isimli şüphelilerin Jandarmadaki adli işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.