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Jandarmadan şehit annesine Anneler Günü ziyareti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli Anneler Günü’nü kutladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli Anneler Günü'nü kutladı.


İlçe Jandarma Komutan Binbaşı Rüştü Şen ve jandarma personeli, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisindeki şehit jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın ailesini ziyaret eti. Jandarma ekipleri şehit annesi Elif Ağır'a çiçek vererek anneler gününün kutladı.


Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit annesi Elif Ağır, Anneler Günü'nde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Bir evladım gitti ama bir sürü evladım oldu. Onların hepsi benim evlatlarım. Hepsine her gün dua ediyorum. Onları gördüğümde evladımı görmüş gibi oluyorum" dedi.

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