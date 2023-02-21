Jandarmadan Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu

C. ve İ.M. simli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ile ilgili iki şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlandığı açıklandı.