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Jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu

Muğla’da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yivsiz silahlar ve tarihi eser ele geçirildi.

Muğla'da İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yivsiz silahlar ve tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde oturan A.D. ve A.Ş. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Dosya savcılığından alınan izin sonrası şahısların belirlenen adreslerine Menteşe İlçe Jandarma ekipleri ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 adet tüfek (yivsiz ve havalı), 2 adet kurusıkı tabanca, 7,65 mm tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet arapça yazılı sikke, 2 adet küp (pitos), Osmanlı parası ve bahçede tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 parça sütun ile kaide parçaları ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak A.D. ve A.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçu nedeniyle adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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