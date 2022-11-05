Jandarmadan tarihi eser operasyonu

B. isimli şahsın işletmesinde ve K.Ş. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 4 adet antik döneme ait tarihi eser niteliğinde mimari parça, bir adet tarihi eser niteliğinde rezervli parça, bir adet kilise mimarisine ait tarihi eser niteliğinde bezeli mimari parça, 2 adet tarihi eser niteliğinde devşirme yalak, bir adet tarihi eser niteliğinde sütun ve bir adet Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde sütun başı ele geçirildi.