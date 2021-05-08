Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım ve Kom kısım Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takibin ardından Babataşı, Yenimahalle ve Cami mahallelerindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.G, S.E. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Narkotik Köpeği Leydi'nin katılımı ile zanlıların evlerinde yapılan aramada, 407 kök kenevir, kenevir tohumu, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 40 fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk dilen şüphelilerden R.G savcılık tarafından salınırken, Fethiye Sulh Ceza Hakimliği tarafında M.E Tutuklanıp Eşen T Tipi Ceza evine gönderildi. S.E ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.