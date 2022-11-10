Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, Milas'a bağlı Koru Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi edindi. Şüpheli Ö.K.'nin evinde yapılan aramada bir miktar mum içerisine batırılmış metanfetamin, bir miktar kubar esrar, bir miktar şeffaf poşet içerisinde kenevir tohumu, 15 adet şeffaf renkli uyuşturucu kullanmaya yarayan hortum, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 40 adet uyuşturucu satımında kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi. Ö.K. hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapıldı.