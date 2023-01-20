Jandarmadan uyuşturucu ve bilişim dolandırıcılığı operasyonu

G., İ.E.E., S.K., D.G. ve B.B.Ç. isimli şahısların ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri arayışı içerisinde oldukları ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametgahlarında arama yapıldı.

Yapılan aramada; bir miktar kubar esrar, bir miktar metamfetamin, 18 adet cep telefonu, notebook, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet banka kartı, 12 adet sim kart ve uyuşturucudan emde edildiği değerlendirilen 103 bin 165 TL para ele geçirilmiştir.

Olaylar ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.