İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

Muğla’nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilendevriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilen


devriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan şahin, ilk tedavisi yapılması amacıyla Gökova'daki hayvan kliniğine götürüldü. Tedavi sonucu şahine ishale bağlı iştahsızlıktan yorgun düştüğü teşhisi konuldu. Şahinin sağlıklı bir şekilde doğal hayatına kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde tedavisini yapan hayvan kliniğine teslim edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.