Jandarma'nın detektör köpeği uyuşturucuya geçit vermedi

Aracın farklı yerlerine gizlenmiş vaziyetteki uyuşturucu maddeleri jandarmanın detektör köpeği tespit etti. Gözlatına alınan araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Köyceğiz kontrol noktasında 39 ABE… plakalı aracı durdurdu. Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Düğüşbelen Yol Kontrol Noktası'na getirilen jandarmanın detektör köpeği ile yapılan aramda aracın farklı bölümlerinde uyuşturucu madde yerleştirildiği tespit edildi. Dedektör köpeğin işaret verdiği yerlerde yapılan aramada esrar maddesi, esrar çarşafı, düzenek, uyuşturucu bandı, çeşitli miktarlarda farklı farklı uyuşturucu madde içeren haplar ve yasak maddeler ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.I isimli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.