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Jandarma'nın helikopterli trafik denetimleri sürüyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

Havadan helikopter ile karadan da yer ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, hatalı sürücülere cezai işlem uygulanıyor.


Jandarma Trafik ekipleri son olarak Ortaca'nın Dalyan yolunda denetim gerçekleştirdi. Sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleyen, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollma ve zorunlu haller dışında park etme gibi ihlaller havadan denetlendi. Helikopterdeki trafik ekipleri havadan tespit edilen hatalı sürücüleri yer ekiplerine bildirerek araçlar yer ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan denetimlerde 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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